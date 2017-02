Hellboy 3, Guillermo del Toro annuncia: "Il film non verrà realizzato"

Guillermo del Toro ha dato una brutta notizia ai tantissimi fan che nelle scorse settimane avevano sperato che finalmente si desse il via alla produzione di Hellboy 3.

Su Twitter il regista ha infatti scritto: "Mi dispiace annunciarlo: abbiamo parlato con tutte le parti in causa. Devo riportare la notizia che il sequel non si farà al 100%. E questa sarà l'ultima cosa sul progetto".

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 21, 2017

Il filmmaker aveva recentemente lanciato un sondaggio, che aveva ottenuto oltre 100.000 voti, per chiedere l'opinione dei fan riguardante la possibilità di riprendere in mano il progetto. Le risposte affermative avevano superato quota 115.000 e il regista aveva quindi confermato: "Organizzerò un incontro con Ron & Mignola per parlare di Hellboy III. Non vi posso garantire nulla ma ne parleremo. Augurateci buona fortuna!".

Evidentemente gli incontri con il protagonista Ron Perlman e con la produzione non hanno, purtroppo, dato i risultati sperati.

