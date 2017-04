Heat: il romanzo prequel scritto da Michael Mann sarà pubblicato nel 2018

Michael Mann collaborerà con Reed Farrel Coleman per scrivere il romanzo ideato come prequel del film Heat - La sfida. La notizia del progetto era già apparsa quasi un anno fa ma da allora non si avevano più avuto notizie del libro dedicato alla storia di Vincent Hanna (Interpretato da Al Pacino nella versione del 1995), Neil McCauley (Robert De Niro), Chris Shiherlis (Val Kilmer) e Nate (Jon Voight).

Coleman ha recentemente ottenuto la sua quarta nomination al premio Edgar Award grazie al libro Where It Hurts.

Il romanzo verrà pubblicato nel 2018 grazie alla collaborazione tra la casa editrice Harper Collins e la William Morrow.

Home News Heat: il romanzo prequel scritto da Michael Mann...