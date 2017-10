Hayao Miyazaki: svelato il titolo del suo nuovo film

Dopo la release di Si alza il vento, il maestro dell'animazione Hayao Miyazaki aveva annunciato il suo ritiro dall'attività. L'artista giapponese ci ha ripensato e adesso è impegnato nella realizzazione di un nuovo lungometraggio di cui oggi è stato svelato il titolo. Il film si intitolerà Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?).

Il tiolo è ispirato a un romanzo del 1937 del giornalista Genzaburo Yoshino. La storia seguirà un ragazzo di nome Koperu che, insieme allo zio, sperimenterà una crescita spirituale mentre riflette sull'esistenza.

Miyazaki è intervenuto a un evento commemorativo presso il Natsume Soseki Memorial Museum alla Waseda University di Tokyo e ha spiegato che ci vorranno tre o quattro anni per completare l'anime, "ispirato a questo particolare libro che ci concentrerà sulla vita del protagonista."

Per il momento Hayao Miyazaki avrebbe disegnato solo 20 minuti di storyboard, ma sarebbero stati ingaggiati degli animatori per aiutarlo nell'impresa.

