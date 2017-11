Hasbro e Paramount stringono un nuovo accordo di cinque anni

Paramount e Hasbro, Inc. hanno stretto un accordo della durata di cinque anni che prevede la produzione e la distribuzione di nuovi contenuti ispirati ai marchi di proprietà dell'azienda di giocattoli, oltre alla creazione di nuove storie. I progetti saranno di genere live-action e di animazione e Allspartk Pictures e Allspark Animation, di proprietà della Hasbro, avranno un ruolo attivo nello sviluppo e nella produzione.

Tra le due società esisteva già un rapporto di partnership che ha portato alla creazione del franchise di Transformers e G.I. Joe.

Brian Goldner, CEO della Hasbro, ha dichiarato: "La Paramount è stato un nostro partner per oltre un decennio e non vediamo l'ora di portare il nostro rapporto professionale al prossimo livello. La narrazione, in molte forme, sta rivoluzionando il nostro lavoro e differenziando la Hasbro in tutti i settori in cui siamo attivi. Non vediamo l'ora di collaborare con il team di talento della Paramount per creare nuove potenti storie per ragazzini, fan e famiglie, a livello globale".

