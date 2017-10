Harry Potter: una famiglia salvata dall'Hogwarts Express!

Il mondo di Harry Potter creato dalla scrittrice J.K. Rowling ha inaspettatamente contribuito a salvare una famiglia inglese che era in difficoltà.

Jon e Heather Cluett erano insieme ai loro quattro figli - di sei, otto, dieci e dodici anni - in un'area remota della Scozia vicino al lago Eilt quando, durante una gita in canoa, i sei sono stati trasportati dalla corrente e si sono ritrovati molto distanti da ogni mezzo di trasporto. La loro unica possibilità era di ripercorrere a piedi un'area impervia e difficile da superare.

La polizia, contattata dalla famiglia in grande difficoltà, ha cercato una possibile soluzione scoprendo che il metodo più pratico e veloce per raggiungerla era quello di usare i binari utilizzati per girare i film dedicati alla saga di Harry Potter in cui si vede l'Hogwarts Express in viaggio. Il treno a vapore, chiamato Jacobite, viene tuttora utilizzato a scopi turistici e gli agenti hanno deciso di chiedere la collaborazione dei gestori del mezzo per organizzare i soccorsi. I figli della coppia sono rimasti sorpresi dall'arrivo dell'Hogwarts Express, situazione che ha risollevato il loro morale, e ha regalato ai genitori una grande sorpresa.

