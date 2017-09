Harry Potter e la pietra filosofale: da oggi disponibile l'audiolibro

Per la prima volta in Italia, la serie di Harry Potter diventa una collana di audiolibri digitali grazie ad Audible, società Amazon leader nell'audio entertainment di qualità. Il primo titolo, Harry Potter e la pietra filosofale, è disponibile sul sito e sull'app a partire dal 21 settembre 2017, assieme ad altri 13.000 titoli accessibili in ogni momento.

Dopo attori del calibro di Stephen Fry nel Regno Unito, Jim Dale negli Stati Uniti e Rufus Beck in Germania, sarà la voce di Francesco Pannofino, celebre attore italiano di cinema, TV e teatro, ad accompagnare gli utenti italiani di Audible nel mondo magico di Harry Potter. Amato per essere stato il protagonista di serie televisive come Boris e Nero Wolfe, Pannofino è conosciuto anche per aver prestato la voce a molte star di Hollywood oltre a George Clooney, tra cui Denzel Washington, Antonio Banderas, Tom Hanks, Kevin Spacey e molti altri.

A 20 anni esatti dalla sua pubblicazione nel Regno Unito, l'audiolibro di Harry Potter e la pietra filosofale ti farà vivere 9 ore e 35 minuti di ascolto di pura magia: basterà indossare un paio di cuffie per essere immediatamente catapultati nell'affascinante mondo di Harry Potter grazie alla voce avvolgente di Francesco Pannofino.

La sinossi del libro è la seguente: Harry Potter non aveva mai neppure sentito parlare di Hogwarts, quando cominciarono a piovere sullo zerbino di casa al numero 4 di Privet Drive lettere indirizzate a lui. In busta di pergamena giallastra con sigillo color porpora e indirizzo in inchiostro verde, tutte le lettere venivano subito confiscate dai suoi terribili zii. Ma ecco che il giorno del suo undicesimo compleanno, Hagrid, il gigante dagli occhi scintillanti come neri scarafaggi arriva a casa di Harry con un gran tonfo e un'incredibile rivelazione: Harry è un mago e lo aspettano alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Una straordinaria avventura sta per cominciare!

Francesco Pannofino, voce narrante della serie Harry Potter di J.K. Rowling in Italia ha dichiarato: "Durante la mia carriera ho avuto modo di mettermi alla prova in vari modi, sia come attore sia come doppiatore. Questa è stata per me una nuova entusiasmante sfida: essere il narratore di un contenuto così amato in tutto il mondo, e così complesso dal punto di vista narrativo, è un'importante responsabilità ma al contempo una grande gioia. Silente è il personaggio che ho amato di più: è autorevole, pacato; mentre ho trovato difficilissima l'interpretazione degli Elfi Domestici! Amo questo progetto, mi ha permesso di scoprire un'ulteriore sfaccettatura del mio lavoro, e di viaggiare - e far viaggiare - gli ascoltatori di Audible con la fantasia semplicemente attraverso la mia voce".

