Harry Potter: due nuovi libri in arrivo tra incantesimi e magia

In occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della pubblicazione del primo romanzo di Harry Potter, la casa editrice Bloomsbury ha annunciato che in ottobre verranno messi in vendita due nuovi volumi dedicati al mondo del simpatico maghetto. Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition affronterà gli argomenti studiati nella scuola di Hogwarts, mentre Harry Potter, A Journey Through a History of Magic farà scoprire ai lettori le storie alla base degli incantesimi, delle creature magiche e della realtà di chi possiede dei poteri.

Tra le pagine non ci saranno, purtroppo, nuovi racconti scritti da J.K. Rowling ma i volumi saranno legati ai materiali in esposizione, a partire dal 20 ottobre, negli spazi della British Library, permettendo di arricchire l'esperienza dei fan.

