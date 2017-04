Harrison Ford e George Lucas sorprendono i fan alla Star Wars Celebration!

George Lucas, creatore della saga di Star Wars, ha fatto una sorpresa ai fan presenti alla Star Wars Celebration di Orlando, Florida, partecipando al panel insieme alle sue star Mark Hamill, Harrison Ford (anche lui comparso a sorpresa), Anthony Daniels, Billy Dee Williams,Ian McDiarmid e Hayden Christensen.

La conversazione ha permesso agli ospiti di dare uno sguardo indietro nel tempo, in direzione di una galassia lontana lontana per ricordare le loro esperienze sul set e per omaggiare Carrie Fisher, ricordata dalla figlia Billie Lourd in un commovente video tributo.

Leggi anche: Star Wars Celebration: l'emozionante video tributo a Carrie Fisher

Parlando dell'origine della sua saga, George Lucas ha ammesso di voler fare un film per ragazzi: "L'idea era semplice, realizzare un film avventuroso che contenesse al suo interno temi psicologici carichi di significato. Guerre stellari era un modo per mostrare come un ragazzo affronta il suo ingresso nel mondo e quali responsabilità deve affrontare. Per scegliere gli interpreti di Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa, ho fatto un sacco di screen test perché volevo capire quali attori potessero amalgamarsi subito formando un team. Volevo che si percepisse la chimica tra di loro".

La scoperta di Harrison Ford è, però, avvenuta grazie al mestiere esercitato dall'attore all'epoca: la falegnameria. Ford aveva avuto un piccolo ruolo in American Graffiti e poi era tornato a installare porte per persone come Francis Ford Coppola. E' stato proprio durante il suo lavoro che George Lucas si è fermato da lui e hanno iniziato a parlare di un film di fantascienza in preparazione.

"Ha avuto la parte perché alla fine gli ho chiesto se sapesse come volare" ha svelato Lucas e la risposta ironica di Harrison Ford non si è fatta attendere: "Gli ho detto, volare sì, atterrare è un altro paio di maniche".

""Just look at the photo behind it." - Fan Meet Hayden, Star Wars Celebration. #SWCO pic.twitter.com/Jmi9InHIao — Hayden Christensen (@HaydenChrisNew) 13 aprile 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Harrison Ford e George Lucas sorprendono i fan...