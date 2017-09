Harley Quinn vs. The Joker, Margot Robbie è entusiasta del progetto

Margot Robbie ha commentato la notizia che Glenn Ficarra e John Requa potrebbero scrivere, dirigere e produrre un film dedicato al Joker e Harley Quinn.

La star, intervistata da ComingSoon.net, ha spiegato: "Sono grandiosi. E' divertente lavorare con due registi e voglio molto bene a loro due. Abbiamo già collaborato insieme (in occasione di Focus - Niente è come sembra e Whiskey Tango Foxtrot) e sono semplicemente brillanti. Amo le storie d'amore, in ogni forma. Credo che le persone ameranno vedere due personaggi che, nel caso di Harley e del Joker, morirebbero per salvarsi a vicenda. E' in un certo senso romantico, anche se in modo scombinato".

Le riprese dovrebbero iniziare al termine del lavoro previsto sul sequel di Suicide Squad.

