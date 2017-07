Harley Quinn vs. The Joker: la Warner Bros al lavoro sullo spin-off?

La Warner Bros starebbe sviluppano uno spin-off dal titolo Harley Quinn vs. The Joker, che entrerà a far parte del DCEU dopo Suicide Squad 2 diretto da Jaume Collet-Serra e Gotham City Sirens di David Ayer.

Il progetto sarà prodotto da Geoff Johns, al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla trama, che forse saranno svelati nel panel Warner Bros durante il Comic-Con di San Diego, ma quasi sicuramente torneranno nei panni dei rispettivi personaggi Margot Robbie e Jared Leto.

