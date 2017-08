Harley Quinn Vs. The Joker: Glenn Ficarra e John Requa autori dello spinoff

Mentre il DC Universe è in subbuglio, arriva una buona notizia. Sono stati trovati i cineasti a cui affidare sviluppo e regia dello spinoff Harley Quinn Vs. The Joker, incentrato sulle scaramucce sentimentali tra i due villain. Su tratta degli autori di Crazy, Stupid, Love Glenn Ficarra e John Requa i quali scriveranno, dirigeranno e produrranno il film.

Jared Leto e Margot Robbie torneranno a interpretare il ruolo dei due folli amanti criminali. Il film, che verrà realizzato dopo il preannunciato Suicide Squad 2, è descritto come una "love story criminale." Margot Robbie si occuperà della produzione esecutiva della pellicola che, a quanto pare, non dovrebbe mettere a repentaglio il progetto parallelo Gotham City Sirens, diretto da David Ayers e dedicato alle villain femminili del DC Universe.

