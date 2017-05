Happy End: le prime foto del film di Haneke in concorso a Cannes

Michael Haneke tornerà al Festival di Cannes, la cui settantesima edizione è in programma dal 17 al 28 maggio, per presentare, in concorso, il suo nuovo film intitolato Happy End, con protagonisti Isabelle Huppert, Toby Jones, Jean-Louis Trintignant e Mathieu Kassovitz.

Il regista austriaco potrebbe diventare il primo filmmaker a conquistare per tre volte la Palma d'oro con il nuovo progetto ambientato a Calais, di cui la casa di distribuzione Les Films du Losange ha diffuso le prime immagini ufficiali.

La storia ha come protagonisti i membri di una famiglia borghese il cui stile di vita si scontra con quello dei rifugiati che si trovano in città.

Ecco le foto:

