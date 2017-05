Hap and Leonard: Sundance TV rinnova lo show per la terza stagione

Hap and Leonard, serie tv ispirata ai romanzi di Joe R. Lansdale, tornerà su SundanceTV per una terza stagione.

Lo show racconta le disavventure di Hap Collins (James Purefoy), texano bianco con un debole per le donne del Sud, e Leonard Pine (Michael K. Williams), veterano del Vietnam nero e omosessuale dal temperamento iracondo.

Hap and Leonard è la serie originale di SundanceTV con gli ascolti più alti. Lo show tornerà nel 2018 con sei nuovi episodi ispirati al romanzo Il mambo degli orsi, terzo capitolo della saga. La prima stagione era ispirata a Una stagione selvaggia, la seconda a Mucho Mojo.

"E' al tempo stesso ricca di humor nero e impegnata socialmente, non c'è un'altra serie come il southern-noir Hap and Leonard e non potremmo essere più orgogliosi di proseguire per un'altra stagione su SundanceTV" ha dichiarato il general manager di SundanceTv Jan Diedrichsen. "James e Michael hanno portato una nuova profondità e nuove dimensioni al genere buddy-action e il lavoro brillante di Joe Lansdale continua ad essere in mani eccellenti."

