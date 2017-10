Hangman: Al Pacino sulle tracce di un killer nel trailer del film

Saban Films e Lionsgate hanno diffuso il primo trailer del film Hangman , con protagonisti Al Pacino e Karl Urban, in arrivo sui circuiti di video on demand il 24 novembre e nei cinema americani il 22 dicembre.

I protagonisti sono il detective Ray Archer e il suo collega Will Ruiney, un profiler, impegnati nella ricerca di un famoso serial killer che sta uccidendo le sue vittime compiendo una versione perversa del famoso gioco dell'"Impiccato".

Fa parte del cast anche l'attrice Brittany Snow nel ruolo di una giornalista chiamata Christi Davies.

La regia è stata affidata al regista Johnny Martin.

