Han Solo: Woody Harrelson rivela il nome del suo personaggio

Woody Harrelson, ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, è ritornato a parlare del suo ruolo nel film dedicato al giovane Han Solo, rivelando così il nome ufficiale del mentore del protagonista.

L'attore, dopo aver spiegato che non è un grandissimo fan di Star Wars ma è felice di far parte della saga, ha raccontato: "Interpreto un uomo chiamato Beckett ed è una specie di criminale e mentore per Han. E' tutto quello che posso dire".

Harrelson ha inoltre confermato fino a quando sarà impegnato nel progetto: "Gireremo il film a Londra. Starò lì fino alla fine di luglio".

Attualmente nell'universo di Guerre stellari non esiste un personaggio chiamato Beckett ma potrebbe essere la versione cinematografica di Garris Shrike, un criminale presente nei romanzi dedicati a Han Solo.

Il lungometraggio diretto da Phil Lord e Chris Miller racconterà le avventure di Han Solo e Chewbacca ambientate prima degli eventi al centro di Guerre stellari e mostrerà l'incontro dei due eroi con Lando Calrissian.

Fanno parte del cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo (Star Wars: Il risveglio della forza, Star Wars: The Last Jedi) nel ruolo di Chewbacca.

La sceneggiatura è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan e il film arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.

