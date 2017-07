Han Solo, Woody Harrelson: "Rilassatevi tutti! La Forza è con noi"

Il cambio al timone di comando di Han Solo: A Star Wars Story ha mandato in subbuglio i fan. Prima Phil Lord e Chris Miller sono stati licenziati in quattro e quattrotto, poi sono circolate voci sulla recitazione poco convincente di Alden Ehrenreich che avrebbe spinto Lucasfilm a ingaggiare un coach. Infine l'arrivo di Ron Howard ha dato una brusca virata al progetto che ora sembra essere tornato in carreggiata.

Se qualcuno fosse ancora preoccupato, a rasserenare gli animi ci pensa la star Woody Harrelson il quale in una recente intervista dichiara ridendo:

"Potete rilassarvi perché ovviamente la Forza è con noi".

Nello spinoff su Han Solo, Woody Harrelson interpreterà un misterioso mentore per il giovane Han. L'attore è già stato diretto da Ron Howard nel 1999 nella commedia Edtv e dichiara:

"Ron è grande. E' meraviglioso. E' un tale gentleman e poi è molto preparato. Io adoravo anche Chris e Phil, ma credo che siamo finiti in mani molto capaci".

Lo Spinoff di Star Wars dedicato al giovane Han Solo dovrebbe arrivare al cinema il 25 maggio 2018.

