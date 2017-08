Han Solo, Ron Howard svela un R2D2 dorato sul set dello spinoff

Durante le ultime settimane, il regista di Han Solo: A Star Wars Story Ron Howard ha lasciato intravedere un po' di elementi del set che i fan possono aspettarsi nel prossimo spin-off della saga. Ora è passato a raccontare il suo rapporto con i droidi:

These droids can be so damn intractable. But we'll go until we get it right! #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/tDR6EOW8pn — Ron Howard (@RealRonHoward) 2 agosto 2017

Droids help make the Galaxy go round but I find they don't always listen to the director!#UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/XSgvK4y4Dd — Ron Howard (@RealRonHoward) 2 agosto 2017

I post precedenti hanno incluso piccole anteprime di alieni, Millenium Falcon, una vaga preview di Donald Glover nei panni di Lando Calrissian, quindi queste immagini dei droidi potrebbero risultare non esaltanti per i fan accaniti, ma dimostrano un clima molto rilassato sul set. Il duo di registi licenziato dalla Lucasfilm, Phil Lord e Chris Miller, non avevano quasi accesso ai loro social media, mentre i frequenti aggiornamenti di Howard sembrano avere il benestare della produzione per aumentare l'interesse sul film, in uscita il 25 maggio 2018.

