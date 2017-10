Han Solo: Ron Howard svela la presenza nel film di Tag e Bink

Il regista Ron Howard sembra divertirsi un mondo a svelare via social location oscure e segreti della lavorazione di Han Solo: A Star Wars Story. Di tanto in tanto il cineasta si diletta a postare foto scattate insieme ad alcuni membri del cast svelando qualche frammento del loro look e con esso della loro identità. L'ultima foto diffusa è piuttosto oscura ai più, ma dovrebbe fare felici i fan dei fumetti di Star Wars dell'universo espanso.

I personaggi che vediamo a fianco di ron Howard nella foto sono Tag e Bink, figure create da Kevin Rubio per i fumetti di Star Wars pubblicati da Dark Horse. Il duo agisce come una sorta di Rosencrantz e Guildenstern di una galassia lontana commentando le vicende a cui assiste e occasionalmente incidendo su di esse.

Sul grande schermo Tag e Bink saranno interpretati dal co-sceneggiatore Jon Kasdan e dal primo assistente alla regia Toby Hefferman, entrambi immortalati in costume a fianco di Ron Howard.

"Sono un grande fan di questi personaggi, perciò dovevo inserirli a tutti i costi, e poi ho deciso di interpretarli in prima persona insieme a Toby Hefferman per render loro giustizia" ha spiegato Jon Kasdan in un tweet a Kevin Rubio dopo che è circolata la notizia del cameo.

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo anche Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e Alden Ehrenreich in quelli di Han Solo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Han Solo: Ron Howard svela la presenza nel film...