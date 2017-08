Han Solo: Ron Howard conferma che il fratello Clint farà parte del cast

Ron Howard ha rivelato via Twitter che nel cast del film spinoff della saga di Star Wars dedicato a Han Solo ci sarà anche suo fratello Clint.

Il regista, rispondendo alla domanda di un fan che gli chiedeva se aveva trovato un ruolo per l'attore, ha infatti confermato dichiarando: "Non rimarrai deluso".

I due Howard hanno collaborato in occasione di altri progetti del filmmaker come Cocoon, l'energia dell'universo, Splash, una sirena a Manhattan, Cuori ribelli e Apollo 13. Il lungometraggio con protagonista l'attore Alden Ehrenreich arriverà nei cinema americani il 25 maggio 2018.

Please tell me you have a role for Clint. — Andylove (@Andylov123) August 2, 2017

You won't be disappointed — Ron Howard (@RealRonHoward) August 2, 2017

