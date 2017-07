Han Solo: le prime foto dal set mostrano un incontro tra Han, Chewie e Woody Harrelson

TMZ ha diffuso una serie di scatti rubati sul set di Han Solo: A Star Wars Story che ci offrirebbero un primo sguardo al maestoso set. In più, nelle scene in questione, intravediamo il giovane Han Solo (Alden Ehrenreich) insieme al giovane Chewbacca (che somiglia molto al vecchio Chewbacca) in un incontro con il personaggio di Woody Harrelson, Beckett, che dovrebbe rappresentare una sorta di mentore per Han. Con loro vediamo anche Emilia Clarke, il cui personaggio non è stato ancora svelato, ma nelle foto indossa un abito bianco simile a quello della Principessa Leia in Guerre stellari.

LEAK: Han Solo and Chewie meet Woody Harrelson and possibly Emilia Clarke's characters pic.twitter.com/A7LXWdcnae — Star Wars Stuff (@starwarstuff) 9 luglio 2017

Lo spinoff di Star Wars dedicato al giovane Han Solo dovrebbe arrivare al cinema il 25 maggio 2018. A dirigere il film al posto di Phil Lord e Chris Miller è stato chiamato il veterano Ron Howard.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Han Solo: le prime foto dal set mostrano un...