Han Solo: la release dello spinoff potrebbe slittare

Lo slittamento dell'uscita di Star Wars: Il risveglio della forza dall'estate a Natale è stato un piccolo shock per i fan americani della saga, abituati a celebrare le release del franchise in estate. Da principio Disney e Lucasfilm non erano sicure della scelta, ma il risultato ha superato le più rosee aspettative infrangendo ogni record di incassi.

Anche Rogue One: A Star Wars Story, prima delle preannunciate pellicole antologiche, ha seguito le orme del predecessore uscendo a dicembre e adesso un altro spinoff potrebbe cambiare data di uscita.

Per adesso è solo un rumor, ma l'uscita del'atteso lungometraggio sul giovane Han Solo, prevista attualmente per il maggio 2018, potrebbe slittare a dicembre 2018.

La notizia proviene dal sito MakingStarWars, di solito piuttosto affidabile. A quanto pare una gola profonda interna a Disney avrebbe spifferato l'esistenza di una discussione in corso nello studio per spostare il film su Han Solo al periodo pre-natalizio. La nuova data possibile in ballottaggio sarebbe il 13 dicembre 2018, mentre l'uscita attuale del film è prevista per il 25 maggio 2018. Come nota MakingStarWars, però, buona parte del materiale promozionale legato allo spinoff su Han Solo, non riporta la data di maggio bensì un generico "is set for a release in 2018."

Per adesso non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da Disney e Lucasfilm per capire se la release del film su Han Solo slitterà realmente a dicembre 2018.

