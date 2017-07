Han Solo: la nuova foto dal set mostra... un tempio?

Instancabile Ron Howard, al lavoro e anche sui social. Il regista continua a diffondere foto dal set di Han Solo: A Star Wars Story coinvolgendo il pubblico nella lavorazione dello spinoff e anticipando alcuni dettagli sul film. Nei giorni scorsi abbiamo visto le prime immagini di Donald Glover nei panni di Lando Calrissian, abbiamo sbirciato nell'iperspazio creato sul set e ora è stata diffusa una nuova immagine.

Working out a shot w/cinematographer Bradford Young for #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/z4ZYFZXBE4 — Ron Howard (@RealRonHoward) 28 luglio 2017

La foto in questione mostra la troupe impegnata sul set. Sullo sfondo vediamo Ron Howard impegnato a discutere col direttore della fotografia Bradford Young per preparare la nuova inquadratura. Le colonne vicino a lui farebbero pensare a un tempio, ma dal momento che il giovane Han Solo non ha esperienze con i Jedi tendiamo a escludere che si tratti di un tempio Jedi. Si tratta forse di un edificio creato da qualche antica civiltà? Tra le due colonne intravediamo, inoltre, un uomo dentro uno scafandro. Di chi o cosa si tratta? Quale creatura farà la sua comparsa nel film?

Lo spinoff di Star Wars dedicato al giovane Han Solo arriverà al cinema il 25 maggio 2018 e solo allora scopriremo tutti i segreti dello spinoff.

