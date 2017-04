Han Solo: in un video girato sul set appare una delle creature

Un nuovo video condiviso sul sito di Omaze, dove è in corso una raccolta fondi che mette in palio degli incredibili premi, ha rivelato le prime immagini del set dello spinoff di Star Wars dedicato a Han Solo.

Nel filmato Warwick Davis scherza dicendo che non può mostrare nulla perché è vietato diffondere spoiler e inizia quindi a condividere scatti realizzati nel parcheggio e in altri luoghi totalmente privi di elementi che potrebbero anticipare qualche dettaglio della trama o degli eventi.

I registi Phil Lord e Chris Miller hanno quindi preso il controllo e mostrato una nuova creatura, scherzando con Warwick e decidendo di renderlo irriconoscibile.

Ecco il video:

Il lungometraggio racconterà le avventure di Han Solo nel periodo compreso tra i 18 e i 24 anni e svelerà inoltre il modo in cui è entrato in possesso del Millennium Falcon. I fan della saga assisteranno anche al primo incontro con Chewbacca.

Fanno parte del cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Ian Kenny, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo (Star Wars: Il risveglio della forza, Star Wars: The Last Jedi) nel ruolo di Chewbacca.

La sceneggiatura è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan e il film arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.

Home News Han Solo: in un video girato sul set appare una...