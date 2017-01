Han Solo: i registi confermano la presenza di Woody Harrelson nel cast

I registi Phil Lord e Chris Miller hanno confermato che Woody Harrelson farà parte del cast del lungometraggio dedicato al giovane Han Solo.

I filmmakers, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Star Wars, hanno dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti all'idea di lavorare con un artista che possiede una tale profondità e versatilità come Woody. La sua abilità di trovare umorismo e pathos, spesso nello stesso ruolo, è davvero unica. E' inoltre davvero bravo nel giocare a ping pong".

Per ora non sono emersi i dettagli sulla parte affidata alla star, anche se le indiscrezioni parlano di un possibile mentore per Han, interpretato da Alden Ehrenreich. Fanno già parte del cast anche Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, ed Emilia Clarke.

Leggi anche: Vi presentiamo il nuovo Han Solo: Alden Ehrenreich, dai fratelli Coen a Star Wars

Home News Han Solo: i registi confermano la presenza di...