Han Solo, Harrison Ford: "Vedere un altro attore al mio posto è strano"

Che Harrison Ford non sprizzasse gioia da tutti i pori alla notizia di uno spinoff di Star Wars dedicato al giovane Han Solo non è un mistero. L'attore si è "abituato" all'idea (anche perché non aveva altra scelta) ed è stato avvistato in pubblico insieme al giovane collega Alden Ehrenreich, forse per svelargli qualche segreto sul personaggio.

Adesso Han Solo: A Star Wars Story è in fase di lavorazione e Harrison Ford ha confessato come ci si sente all'idea di vedere il proprio personaggio interpretato da un altro. "Da fan non cercavo un film su Han Solo. Naturalmente lo guarderò... lo guarderò con l'occhio da appassionato. Ma sarà strano."

L'attore cerca poi di acquisire un tono ancor più diplomatico specificando: "Ho incontrato questo ragazzo che interpreterà il giovane Han Solo. E' un ragazzo meraviglioso, molto gentile, ed è un ottimo attore. La scelta non poteva essere migliore."

Han Solo: A Star Wars Story arriverà al cinema il 25 maggio 2018.

