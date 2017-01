Han Solo: Harrison Ford e Alden Ehrenreich avvistati a pranzo insieme

Anni fa la star Harrison Ford ha spiazzato tutti comparendo a sorpresa nella serie tv Le avventure del giovane Indiana Jones. Farà lo stesso con il preannunciato spinoff sul giovane Han Solo?

Finora l'attore si è espresso in maniera piuttosto negativa sulla produzione Disney/Lucasfilm ammettendo di volerne stare alla larga il più possibile. Adesso il buon Harrison starebbe, però, mostrando qualche segno di cedimento.

Su Twitter sarebbe comparsa una foto che mostra il divo a pranzo con il giovane collega Alden Ehrenreich, ingaggiato da Disney per interpretare Han Solo da giovane. La foto è molto sfuocata, ma dimostrerebbe la volontà di Ford di aiutare in qualche modo il collega dispensando consigli sul mitico personaggio di Han Solo. Chissà che Alden Ehrenreich non riesca a convincere Ford a comparire in un breve cameo nello spinoff.

