Han Solo: Chris Miller annuncia l'inizio delle riprese del film spinoff

Il regista Chris Miller ha annunciato che sono iniziate le riprese del film spinoff della saga di Star Wars dedicato al giovane Han Solo.

Il filmmaker ha condiviso un'immagine in cui si ironizza anche sulla saga originale con la didascalia "Han First Shot". La frase è infatti un riferimento al fatto che il personaggio interpretato da Harrison Ford nei lungometraggi diretti da George Lucas ha sparato per primo nel confronto con Greedo, elemento poi modificato nelle versioni successive del lungometraggio.

Han

First

Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT — Chris Miller (@chrizmillr) January 30, 2017

Per ora il progetto, in arrivo nelle sale a dicembre 2018, è ancora senza un titolo ufficiale e la produzione utilizza il titolo Star Wars: Red Cup.

Miller sarà regista e autore della sceneggiatura insieme a Phil Lord e Alden Ehrenreich interpreterà Han Solo, mentre Donald Glover sarà Lando Calrissian. Fanno parte del cast anche Emilia Clarke e Woody Harrelson.

Home News Han Solo: Chris Miller annuncia l'inizio delle...