Halloween: la versione del tema musicale realizzata da Trent Reznor e Atticus Ross

Trent Reznor e Atticus Ross hanno inciso una nuova versione del tema musicale di Halloween - La Notte delle Streghe per celebrare la messa in vendita dell'album Anthology: Movie Themes 1974-1998, dedicato alle composizioni di John Carpenter.

Il leader dei Nine Inch Nails ha spiegato: "Mi ricordo chiaramente quando io e i miei amici, che avevamo tredici anni, abbiamo ingannato i nostri genitori in modo da ottenere il permesso di vedere Halloween quando è arrivato nei cinema nel 1978. Abbiamo lasciato la sala cambiati per sempre. Eravamo danneggiati e segnati, davvero terrorizzati e quel tema musicale fisso nelle nostre teste. John Carpenter, è colpa tua che sono diventato così".

Carpenter, inoltre, ha confermato che si occuperà delle musiche del prossimo capitolo del franchise horror, prodotto dalla Blumhouse e dalla Universal, che potrà contare sul ritorno dell'attrice Jamie Lee Curtis.

