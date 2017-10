Halloween, Jason Blum: "Chiediamo il permesso a John Carpenter prima di ogni decisione!"

John Carpenter ha diretto e scritto Halloween - La Notte delle Streghe nel 1978, uno dei titoli fondamentali per l'horror moderno, che lo ha rivoluzionato e ancora resta uno dei più amati dal pubblico. A quarant'anni dalla sua uscita nelle sale, Michael Myers tornerà sul grande schermo grazie al reboot diretto da David Gordon Green, impegnato anche come sceneggiatore insieme a Danny McBride.

Halloween: 35th Anniversary Edition, acquista il blu-ray su Amazon a 16 euro

Carpenter ha confermato il suo supporto al film, come produttore esecutivo e come autore della colonna sonora, e ha anche annunciato che sarà il capitolo più spaventoso di sempre. Nonostante queste parole, molti fan sono tutt'ora scettici di un ulteriore reboot, ma il produttore Jason Blum ha dichiarato che John Carpenter ha un potere decisionale altissimo, visto che prima di procedere con ogni decisione deve dare il suo benestare:

"Non prendiamo decisioni senza la sua approvazione, come ad esempio assumare David Gordon Green e Danny McBride. Ha approvato il loro soggetto, ha approvato la loro prima stesura. Ha detto sì al ritorno di Jamie Lee Curtis. Ogni volta che c'è una decisione creativa da prendere, non la facciamo se non abbiamo la sua benedizione."

Leggi anche: Incubi sullo schermo: i film (non solo horror) che hanno terrorizzato la redazione

La Blumhouse, infatti, ha annunciato ufficialmente che l'attrice Jamie Lee Curtis riprenderà il ruolo di Laurie Strode nel nuovo film. Il nuovo sequel dovrebbe quindi ignorare gli eventi raccontati in Halloween la resurrezione, distribuito nei cinema nel 2002, in cui la protagonista era stata uccisa.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Halloween, Jason Blum: "Chiediamo il permesso a...