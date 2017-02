Halloween: il nuovo capitolo sarà un sequel dei primi due film!

Cristiano Ogrisi

Proprio ieri, John Carpenter aveva ufficializzato la notizia che David Gordon Green avrebbe diretto nel 2018 il reboot di Halloween, scritto da lui e Danny McBride. In un'intervista con Cinemablend, lo sceneggiatore di Sua Maestà ha affermato che il film non sarà un remake e, anzi, la narrazione partirà idealmente dopo i primi due film:

"In verità non è un remake. Anzi, continuerà la storia di Michael Meyers in maniera particolare. Noi ci stiamo basando sui primi due film, ciò che impostano e come può andare avanti la storia a partire da lì."

McBride ha promesso anche un ritorno all'horror, senza componente ironica:

"Green e io faremo decisamente un horror vero e proprio. Halloween - La Notte delle Streghe è sempre stato uno dei miei film preferiti. C'è una semplicità nel primo film che gli permette di essere semplicemente spaventoso. Questo sarà il nostro approccio, tornare a quelle atmosfere."

Ricordiamo che in Halloween - La Notte delle Streghe Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) è l'unica sopravvissuta, tra i suoi amici, al massacro del 31 ottobre. Suo fratello Michael, fuggito da un ospedale psichiatrico, ha tentato di ucciderla, ma è stato fermato dal suo psichiatra, il dottor Sam Loomis. In Halloween II - Il signore della morte Laurie è ricoverata in ospedale, ma Michael - sopravvissuto ai colpi di pistola sparati da Loomis - la sta cercando e lascia dietro una scia di sangue. Il terzo episodio della saga invece, non aveva nulla a che vedere con la storia di Michael Myers.

Halloween uscirà nelle sale il 19 ottobre 2018.

