Halloween, Blumhouse promette "Il film in arrivo nel 2018". John Carpenter si occuperà delle musiche

Fervono i lavori intorno al preannunciato reboot di Halloween, che sarà diretto da David Gordon Green. Finora la produzione è andata a rilento, ma ora il produttore Jason Blum assicura che il nuovo capitolo della saga horror arriverà nei cinema nell'ottobre 2018. A quanto pare il film, scritto da Green insieme a Danny McBride, potrà vantare le musiche di John Carpenter.

Leggi anche: John Carpenter, l'alfiere dei generi

Ecco le parole di Jason Blum: "Potete uccidermi e staccarmi la testa, ma giuro che rispetteremo la data".

Il nuovo Halloween si riaggancerà agli eventi narrati in Halloween II - Il signore della morte, ignorando gli altri capitoli del franchise.

David Gordon Green, ospite a Toronto, ha confermato che John Carpenter ha già visionato la sceneggiatura, ha fatto i suoi appunti e ha scavato a fondo nella drammaturgia, rinnovando la volontà di occuparsi delle musiche.

HALLOWEEN update from #TIFF17: David Gordon Green tells me John Carpenter has seen the script, given notes, digs it. Still wants to do score pic.twitter.com/Y29qnqxWXP