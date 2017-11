Halloween 2017: The Walking Dead e Pennywise tra le zucche intagliate più spettacolari

Nel periodo di Halloween le zucche intagliate fanno la gioia dei bambini (e di tanti adulti) che si divertono a dargli delle espressioni buffe o spaventose, poi ci sono gli artisti dell'intaglio che invece realizzano opere spettacolari. Su Facebook stanno avendo un enorme successo le immagini delle opere realizzate da Alex Wer, un grande specialista in questo campo, con le sue zucche che si ispirano a personaggi molti amati del piccolo e grande schermo.

Tra i lavori compiuti in queste settimane ci sono ad esempio Negan di The Walking Dead, Wonder Woman, Groot e il terrificante Pennywise di It.

Ecco alcune immagini, per vederle tutte potete visitare la pagina di The Pumpkin Geek:

