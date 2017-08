Gunpowder: primo sguardo a Kit Harington nel period drama BBC

BBC ha fornito i primi materiali video di Gunpowder, dramma storico che vedrà protagonisti la star de Il trono di spade Kit Harington e Liv Tyler.

Il dramma in tre parti andrà in onda su BBC One in autunno. Al centro del plot la Congiura delle Polveri, cospirazione organizzata nel 1605 per far esplodere la Camera dei Lord e assassinare Re Giacomo I. L'evento è commemorato il 5 novembre in Inghilterra come Guy Fawkes Day, dal nome di uno dei cospiratori.

Nel dramma Kit Harington interpreta Robert Catesby, gentiluomo del Warwickshire nonché mente del piano. Liv Tyler interpreta sua cugina, Anne Vaux, che viene coinvolta nell'intrigo. La star di Downton Abbey Tom Cullen è Guy Fawkes. Fanno parte del cast anche Peter Mullan, Edward Holcroft e Mark Gatiss.

