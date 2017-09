Guillermo del Toro e John Landis, due "mostri" sul red carpet di Venezia 2017

Presentato in concorso il nuovo, meraviglioso film di Guillermo del Toro: The Shape of Water. Il regista accompagnato dagli attori Sally Hawkins, Octavia Spencer e Richard Jenkins si è recato prima in conferenza per rispondere alle numerose domande dei giornalisti, poi all'usuale photocall dove sorridente e scherzoso ha posato e tentato di parlare in italiano con i fotografi.

L'energia e il sorriso contagioso del regista è stato apprezzato anche sul red carpet, dove tutto il cast ha posato e salutato i tantissimi fan che circondavano il tappeto rosso concedendosi sia per le interviste finali che per una lunghissima sessione finale di autografi. Sul tappeto anche il regista John Landis, qui a Venezia in veste di giurato nella nuova sezione Venice Virtual Reality.

