Guillermo del Toro è al lavoro su un documentario dedicato a Michael Mann

Guillermo del Toro è al lavoro su un documentario dedicato al suo collega e amico Michael Mann. Ad annunciarlo è stato Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, durante il Lumière Film Festival e per ora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull'interessante progetto.

Qualche anno fa il regista di The Shape of Water aveva rivelato che uno dei suoi film preferiti in assoluto era Heat - La sfida, dichiarando che lo considera essenziale per la storia del cinema e sottolineando: "E' un duro western ambientato in una Los Angeles iperrealistica".

Film: Heat by Michael Mann. Top three Mann. A film that is part of the lexicon of the medium. A stark Western set in a hyperreal LA. — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 20, 2015

