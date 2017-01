Guerrilla: Idris Elba nel trailer della miniserie Showtime

Svelato il primo trailer di Guerrilla, miniserie in sei parti co-prodotta da Showtime e Sky Atlantic. La serie a sfondo politico è interpretata e prodotta dalla star Idris Elba, che compare nel primo trailer dello show. La messa in onda su Showtime è prevista per il 13 aprile.

A scrivere, dirigere e produrre la serie è il premio Oscar John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo. Guerrilla è incentrata su una coppia che, a causa della propria passione e dei propri ideali, passerà dall'attivismo politico alla militanza radicale.

Freida Pinto e Babou Ceesay interpretano i ruoli principali, mentre Idris Elba veste i panni di un attivista che crede in un approccio più pacifico della lotta.

"Ho avuto l'onore di lavorare da entrambi i lati dello schermo per questo progetto" ha dichiarato l'attore "e di fare ritorno nella mia città natale per lavorare a East London, luogo in cui si è svolta questa storia che per me è molto personale. So una cosa per certo: questo è un dramma davvero speciale e il pubblico lo apprezzerà."

