Guerre Stellari: Gareth Edwards svela l'esistenza di un restauro del film in 4K

Il regista di Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards, ha svelato che la Lucasfilm ha realizzato un restauro del film Guerre stellari in formato 4K.

Il filmmaker, durante un'intervista, ha raccontato: "Il primo giorno della produzione eravamo nella sede della Lucasfilm a San Francisco con la Industrial Light and Magic e John Knowles, il nostro supervisore, ha detto che avevano una copia appena restaurata in 4K di Guerre Stellari. Avevano appena completato il lavoro. Ci ha suggerito di sederci e guardarlo".

L'obiettivo era quello di rivedere il lungometraggio di George Lucas come fonte d'ispirazione: "Mi sono seduto lì, pronto a prendere appunti e mi sono letteralmente immerso sotto la superficie del film... Quando è finito ci siamo guardati a vicenda e ci siamo resi conto che non avevamo preso appunti. Non si può vederlo senza lasciarsi trascinare e coinvolgere".

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna notizia ufficiale riguardante una possibile distribuzione della pellicola restaurata o se si trattava di una copia distribuita nelle sale o nella versione successivamente rimaneggiata da Lucas.

