Guardiani della Galassia Vol. 2: uno sguardo ravvicinato al Bozzolo di Adam Warlock

Adam Warlock è stata la misteriosa rivelazione nel finale di Guardiani della Galassia Vol. 2. Per adesso non abbiamo ancora visto il volto del personaggio, ma il suo corpo era nascosto in un bozzolo dorato, concepito probabilmente da Ayesha, leader dei Sovereigns. James Gunn ha specificato che Adam Warlock non comparirà in Avengers: Infinity War, perciò dovremo attendere un bel po' prima di conoscere il suo vero aspetto.

Oggi, però, il concept artist Ian Joyner ci fornisce uno sguardo ravvicinato al bozzolo metallico di Adam, il cui aspetto è piuttosto spaventoso. Joyner spiega: "Ho fatto un sacco di prove per realizzare il Bozzolo per il finale di Guardiani della Galassia Vol. 2 (SPOILERS!), è stato molto divertente crearlo, ho sempre adorato quando compariva nei fumetti cosmici di Marvel! Il look defnitivo del Bozzolo mostra una doratura e un aspetto tecnologico che lo collega immediatamente al mondo dei Sovereigns e sul grande schermo aveva un aspetto davvero fantastico".

Ayesha presenta il Bozzolo di Adam come "il nuovo passo nell'evoluzione dei Sovereigns", la sua idea è di usare Adam per distruggere i Guardiani della Galassia, ma nel fumetto il personaggio è un eroe. Prevediamo che a un certo punto qualcuno lo convinca a passare dalla parte dei buoni anche nell'MCU.

