Guardiani della Galassia Vol. 2, una clip della scena ambientata sulla Terra

Il 25 aprile debutterà nei cinema italiani Guardiani della Galassia Vol. 2, diretto da James Gunn.

Durante la trasmissione Jimmy Kimmel Live! è stata mostrata una visita di Guillermo Rodriguez, uno dei protagonisti dello show, sul set del lungometraggio della Marvel, in cui appaiono qualche nuove immagine dal set e si vedono in costume Jeff Bridges e Chris Pratt, pronti a dare dei consigli su come affrontare le riprese, mentre Dave Bautista viene sottoposto alla sessione di trucco necessaria per trasformarsi in Drax.

Lo show ha infine mostrato un breve assaggio della scena di distruzione sulla Terra a cui ha partecipato Guillermo nel ruolo di un poliziotto.

Nel cast del film ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

