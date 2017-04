Guardiani della Galassia Vol. 2 - Un video dietro le quinte dedicato ai protagonisti

Domani uscirà nelle sale italiane l'atteso Guardiani della Galassia Vol. 2 e la Marvel ha diffuso una simpatica featurette in cui si parla del lavoro compiuto sui personaggi principali.

Il regista James Gunn, che ha recentemente confermato che si occuperà del terzo capitolo della storia degli eroi, ha inoltre spiegato che il film è dedicato all'essere una famiglia.

How well do you know the Guardians of the Galaxy? Learn more about the characters when you watch this featurette. #GotGVol2 pic.twitter.com/4jRrEs9cN0