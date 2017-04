Guardiani della Galassia Vol. 2: spoiler! Svelato il ruolo di Sylvester Stallone!

Un manipolo di fortunati spettatori ha avuto l'occasione, poche ore fa, di vedere in anteprima Guardiani della Galassia Vol. 2. Nel sequel dell'hit Marvel Star-Lord e i suoi Guardiani uniranno le forze per salvare ancora una volta la galassia da una nuova minaccia. In occasione dell'anteprima esclusiva, i Marvel Studio hanno diffuso delle note di produzione che svelerebbero il ruolo di una delle star in arrivo nel film, Sylvester Stallone.

Le note di produzione riservate hanno presso rapidamente la via dei social media è l'utente @StitchKingdom avrebbe pubblicato su Twitter le informazioni riguardanti il personaggio di Sylvester Stallone.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sul plot di Guardiani della Galassia Vol. 2 di non proseguire nella lettura di questa news

"Ravager rispettato da lungo tempo, Stakar non ama Yondu. Sylvester Stallone spiega l'origine del personaggio: "Stakar ha bandito Yondu molti anni fa per aver fatto qualcosa di sbagliato e vent'anni dopo lo richiama nel luogo chiamato Iron Lotus dove tutti i Ravager vanno per sfogarsi. Qui avranno un confronto intenso, una specie di confronto padre/figlio in cui dovrà scontare le sue colpe. il suo karma gli tornerà indietro decuplicato."

Il nome Stakar suonerà familiare ai fan dei fumetti Marvel. Stakar è più noto come Starhawk ed è uno dei personaggio chiave delle serie intergalattiche. Il personaggio ha favorito la formazione dei Guardiani nel 31° secolo ed è il figlio degli eroi Quasar e Kismet. Ex membro dei Reavers of Arcturus, Starhawk è un antieroe che collabora con la sorella divenuta amante Aleta Ogord.

Sarebbero così dunque confermati i rumor che da tempo indicano in Stakar il personaggio affidato a Stallone. James Gunn aveva anticipato l'arrivo di un nuovo Guardiano dei fumetti e questo personaggio sarebbe proprio Starhawk.

Nelle note di produzione Sylvester Stallone parla anche dell'uso dell'Iron Lotus nel film: "L'Iron Lotus è stato uno dei miei set preferiti di sempre, così diverso da quelli in cui sono abituato a lavorare. E' un ambiente fantastico per Stakar e il mondo dei Ravager. Mi sono divertito molto su quel set con Michael Rooker e ho imparato tante cose nuove. Mi è piaciuta un sacco la natura artigianale dei set."

Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà in sala il 25 aprile.

