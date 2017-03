Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn conferma la scena post-credits

Il regista di Guardiani della Galassia Vol. 2 James Gunn ha sciolto il dubbio che attanagliava i fan. Il sequel Marvel conterrà ALMENO una scena post-credits. Gunn, attivissimo sui social media, ha scritto un tweet molto chiaro al riguardo rispondendo a un fan: "Dirò solo questo. A meno che tua madre non stia morendo, resta fino alla fine dei titoli di coda".

All I'll say is, unless you have to rush out because your mother is dying, stay through the entire end credits. https://t.co/c58nzDeCnp — James Gunn (@JamesGunn) March 11, 2017

Come ben sappiamo, in quasi tutti i film del Marvel Cinematic Universe le scene post-scredits sono presenti per creare un gancio col futuro del franchise e con le altre pellicole. Alla fine di Doctor Strange abbiamo visto il Dottore intento a riempire il boccale di birra di Thor, creando così un ponte per l'arrivo di Thor: Ragnarok.

Per il momento non abbiamo indizi su dove ci condurranno le scene post-credits di Spider-Man: Homecoming e Black Panther né se saranno presenti, ma c'è un'alta possibilità che Thor: Ragnarok contenga una scena post-credits. E' già stato ampiamente anticipato che nel film non vedremo né Thanos né le Gemme dell'Infinito, ma niente vieta di ritrovare questi preziosi ingredienti dopo i titoli di coda. Il legame con il fumetto di Planet Hulk potrebbe, inoltre, preludere alla presenza della Gemma dell'Anima.

Altissima la possibilità di vedere una gustosa scena dopo i titoli di coda di Avengers: Infinity War. Nel film ritroveremo i Guardiani della Galassia, stavolta insieme agli Avengers, e forse la catalisi potrebbe condurci fino al pianeta natale di Star-Lord nel tentativo di fermare Thanos.

