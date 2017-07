Guardiani della Galassia Vol. 2: Gunn annuncia un video musicale speciale

Il regista James Gunn ha rivelato che i fan di Guardiani della Galassia avranno un motivo in più per attendere la messa in vendita del lungometraggio in versione homevideo.

Il filmmaker ha infatti condiviso su Facebook la notizia che tra i contenuti extra ci sarà un video musicale del brano Guardians of The Galaxy Inferno che potrà contare sulla presenza di David Hasselhoff e The Sneepers.

Nel sequel della Marvel si scopre il legame tra Peter Quill e la star della tv, e si poteva ascoltare il divertente brano durante i titoli di coda.

Home News Guardiani della Galassia Vol. 2: Gunn annuncia un...