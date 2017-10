Guardiani della Galassia Vol. 2: Baby Groot balla e Rocket è senza pelle nello show reel VFX

Con un film ricco di CGI come Guardiani della Galassia Vol. 2 è affascinante scoprire come funzionano e come sono stati creati gli incredibili effetti che vediamo sul grande schermo. Rocket, per esempio, l'adorabile procione dalla lingua tagliente, è fatto della stessa pelle, ossa e tessuti muscolari di ogni altro piccolo mannifero, solo che è tutto digitale. E la featurette rivela l'incredibile e complicato processo.

La featurette è stata realizzata dalla compagnia Framestore, che ha avutpo un ruolo centrale negli effetti speciali dell'hit di James Gunn realizzando alcuni dei principali set, ma anche l'emozionante sequenza di battaglia che inaugura il film in cui vediamo Groot ballare, incurante di ciò che accade sullo sfondo.

