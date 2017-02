Guardiani della Galassia: la Disney annuncia l'apertura dell'attrazione ispirata al film

Il portavoce di Disney Parks ha annunciato oggi che l'attrazione Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! aprirà le porte al pubblico, negli spazi del Disney California Adventure, il 27 maggio.

I visitatori del parco potranno attraversare la fortezza-museo del Collezionista che tiene prigionieri i Guardiani della Galassia e unire le forze con Rocket nel tentativo di salvare i suoi amici. The Twilight Zone Tower of Terror verrà modificata con nuovi effetti visivi e audio, ispirati all'epica colonna sonora dei film diretti da James Gunn.

Fino al 10 settembre, inoltre, si svolgerà la Summer of Heroes: un evento che comprende nuove diverse occasioni di divertimento per gli ospiti:

Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! - I visitatori potranno incontrare i Guardiani della Galassia, impegnati con spettacolari passi di danza.

Super Hero Encounters - Per la prima volta gli abitanti della Terra potrebbero incontrare Groot, oltre a Captain America e Spider-Man.

Avengers Training Initiative - Vedova Nera e Occhio di Falco cercheranno nuove reclute attraverso una serie di test che riveleranno se possono entrare a far parte degli Avengers.

Heroic Encounter: Black Widow - Nel corso della giornata Vedova Nera entrerà più volte in scena a bordo del suo veicolo armato per incontrare gli ospiti del parco.

Grab a Piece (or Bite) of the Action - A Hollywood Land saranno disponibili nuovi oggetti del merchandise e menu.

