Guardiani della Galassia, James Gunn: "Sicuramente ci sarà un terzo film"

Il regista James Gunn ha confermato che verrà realizzato un terzo capitolo di Guardiani della Galassia. In un'intervista rilasciata a Complex, il filmmaker ha spiegata: "Ci sarà sicuramente un Guardiani 3. Stiamo cercando di capire come procedere. Voglio capire quello che voglio fare realmente, tutto qui. Devo capire in che situazione voglio essere, come voglio trascorrere i prossimi tre anni della mia vita. Realizzerò un altro film importante, sarà i Guardiani o qualcosa di diverso? Proverò a capirlo nelle prossime settimane".

Gunn ha inoltre parlato della presenza dei personaggi in Avengers: Infinity War: "Penso che non dovremmo esagerare il fatto che si tratta di un film degli Avengers, ma i Guardiani fanno parte dell'universo cosmico, sono una parte delle storie di Thanos quindi sono presenti e hanno una parte importante nel film".

In Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

