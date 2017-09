Guardiani della Galassia, James Gunn: "Groot è morto, Baby Groot è un altro personaggio!"

James Gunn ha confermato che Groot dei Guardiani della Galassia è morto e Baby Groot è un nuovo personaggio. Dal primo capitolo della nuova saga Marvel di assoluto successo, il personaggio dell'albero antropomorfo quasi muto ha subito conquistato i fan, anche nella sua versione baby comparsa nel sequel. Così, quando Groot si è sacrificato per i suoi nuovi amici, gli spettatori sono rimasti sotto shock, e la comparsa di Baby Groot ha sempre avuto il sapore di una reincarnazione.

Guardiani della Galassia Volume 2 - acquista il blu-ray su Amazon a 19,99

Il regista ha deciso di chiarire la situazione delle storie dei suoi alberi preferiti:

"Ho confermato ai ragazzi che mi hanno continuato a dire del 'ritorno' di Groot, che l'esempio non funzionava perché Groot è morto. Per quanto non fosse ovvio nel Volume 1, voglio dire che se espldodi e un piccolo pezzetto di te inizia a diventare un piccolo te, quello non sei tu. Credo sia più chiaro nel Volume 2, visto che Baby Groot ha una personalità diversa, non ha ricordi ed è molto, molto più scemo."

Gunn aveva già affrontato il discorso riguardo l'età effettiva e l'invecchiamento di Groot:

"Per quanto riguarda la velocità di crescita di Groot, posso dirvi questo: Baby appare due mesi dopo l'Infant Groot che abbiamo visto alla fine del primo Guardiani della Galassia. Come i cani, che crescono a una velocità diversa rispetto agli umani, e trascorrono una percentuale diversa di vita nella fase dell'adolescenza, Groot e gli umani crescono a velocità diverse. Perciò due mesi possono sembrare due anni, ma non è corretto assumere che ogni mese sia un anno per Groot."

Rivedremo l'albero Marvel in Avengers: Infinity War e poi in Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia, James Gunn: "Groot è...