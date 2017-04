Guardiani della Galassia: James Gunn darà forma al Marvel Universe per i prossimi 10 anni!

Alla fine della Fase Tre, i Marvel Studios avranno prodotto 22 film nel corso di 11 anni. Ormai manca poco alla fine del processo e Marvel si muove in anticipo per pianificare il futuro più lontano. Ci sono già due film annunciati nel post-Fase Tre: Spider-Man: Homecoming 2 e Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma ovviamente le ambizioni dello studio non si fermano certo qui.

Dopo l'exploit di Guardiani della Galassia Vol. 2, il regista James Gunn potrebbe avere un impatto significativo sui film a venire.

Parlando al Toronto Sun, Gunn ha dichiarato: "Aiuterò a piantare i semi che cresceranno nel prossimo decennio. Sto dando una mano per decidere quali progetti sviluppare al di là di Guardians of the Galaxy Vol. 3 e per scegliere su quali personaggi cosmici focalizzarci."

Il regista ha accennato, inoltre, le sue idee riguardo al futuro possibile dei Guardiani della Galassia: "Credo che i primi tre film raccontino una singola storia e questa storia è piuttosto semplice. Penso che ci potrebbe essere un Guardians Vol. 4, ma non sarebbe la stessa storia. Non sarebbe più lo stesso gruppo... la nostra storia terminerà col terzo capitolo."

Quando si tratta di speicificare quali, tra i personaggi dei Guardiani della Galassia, avranno un futuro nel Marvel Universe, James Gunn non ha dubbi: "Il mio progetto riguarda Sylvester Stallone, ne ho parlato con lui l'altra sera per trovare un posto al suo personaggio nel futuro del Marvel Universe."

