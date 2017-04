Guardiani della Galassia: ecco la colonna sonora dell'attrazione BREAKOUT!

L'attrazione Guardians of the Galaxy Mission: BREAKOUT!, che verrà aperta ufficialmente il 27 maggio negli spazi di Disney California Adventure, avrà una propria colonna sonora.

La Marvel e Disney Parks hanno svelato quali brani accompagneranno i sei diversi scenari in cui si ritroveranno i visitatori quando vivranno l'esperienza in cui si cercano di salvare i Guardiani dalla Fortezza del Collezionatore.

Ecco i brani scelti, a cui saranno affiancate le composizioni di Tyler Bates:

Hit Me With Your Best Shot - Pat Benatar (1980)

Give Up The Funk - Parliament (1975)

Born To Be Wild - Steppenwolf (1968)

I Want You Back - The Jackson 5 (1969)

Free Ride - The Edgar Winters Group (1973)

Burning Love - Elvis Presley (1972)

Il secondo film dedicato agli eroi, diretto da James Gunn, è da ieri nelle sale italiane.

Nel cast del sequel troviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

