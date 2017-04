Guardiani della Galassia: Chris Pratt risolve un cubo di Rubik durante un'intervista

Chris Pratt è impegnato in questi giorni nella promozione del film Guardiani della Galassia Vol. 2, distribuito nei cinema italiani dal 25 aprile.

PopBuzz ha voluto mettere alla prova l'attore dandogli un cubo di Rubik da risolvere mentre rispondeva alle domande che hanno affrontato questioni come il suo entusiasmo nel poter lavorare con Kurt Russell, far parte del Marvel Cinematic Universe e il suo legame con gli altri membri del cast della serie Parks and Recreation.

La star ha risposto a ogni quesito con attenzione mentre era impegnato anche nel dimostrare le sue capacità logiche.

Ecco il divertente video:

Nel cast del sequel troviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

